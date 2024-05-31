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Gündem İsrail, Netanyahu'nun "Batı Sahra'sız haritası" nedeniyle Fas'tan özür diledi
Gündem

İsrail, Netanyahu'nun "Batı Sahra'sız haritası" nedeniyle Fas'tan özür diledi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:08:00 -
İsrail, Netanyahu'nun "Batı Sahra'sız haritası" nedeniyle Fas'tan özür diledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Sahra'yı Fas'ın egemenliğinde göstermeyen bir harita kullanmasından dolayı Rabat yönetiminden özür diledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça sözcüsü Hassan Kaabia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasıtsız bir hata nedeniyle, Netanyahu'nun kullandığı ve Fas haritasının Batı Sahra'dan kopuk göründüğü bir haritayla ilgili olarak medyada büyük bir yaygara koparıldı." ifadelerini kullandı.

Batı Sahra'nın Fas'ın bir parçası olduğunu ve Netanyahu'nun kullandığı hatalı harita nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e bir açıklama sunduğunu belirten Kaabia, "Bu teknik hatadan dolayı da özür dileriz." dedi.

Kaabia, İsrail ile Fas'ın "kardeş" olduğunu ve İsrail'in, Batı Sahra'yı Fas'ın toprakları olarak tanımaktan geri adım atmayacağını kaydetti.

Fas Kraliyet Divanından 17 Temmuz 2023’te yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı duyurulmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
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Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump döneminde Fas ile İsrail arasında tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varılması üzerine Washington'ın Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.

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