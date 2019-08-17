İsrail medyasından Hafter iddiası! MOSSAD ile iş birliği yapıyor

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin istihbarat analisti Yossi Melman'ın Twitter hesabından yaptığı "Libyalı General Halife Hafter, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile irtibat halinde" şeklindeki paylaşımı tartışmalara yol açtı.

Yossi Melman ve Salih Al Nami'nin açıklamalarını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti yerine Hafter'i destekleyenlerin bölgede demokratik ve güçlü bir devlet istemediklerini kaydetti.

Yossi Melman'ın açıklamasını kendi Twitter hesabından duyuran Filistinli yazar Salih Al Nami, Hafter'in MOSSAD'ın yanı sıra Fransa, Mısır ve BAE ile de bağlantısı olduğunu söyledi.

"HAFTER ALDIĞI DIŞ DESTEĞE RAĞMEN BAŞARISIZ OLDU"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü (DOAF) Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa, Libya'da Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından yaşanmakta olan iktidar mücadelesinde tarafların yeni ittifak arayışlarına hız verdiğini söyledi.

General Hafter'in Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca tanınan ve Türkiye tarafından meşru muhatap olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı güç kullanarak yönetimi ele geçirmeye çalıştığını belirten Prof. Dr. Arpa, "Hafter, 2014 yılında meşru yönetime karşı darbe girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. 2015 yılında Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından Libya Ulusal Ordusu başkanı ilan edilen General Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a saldırı girişiminde bulunması ülkeyi yeni bir gerilime sürüklemiştir." diye konuştu.

Prof. Dr. Arpa, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçlerin Hafter'in Trablus yönündeki saldırılarını püskürtmesinin, lojistik merkezi ve harekat noktası olan Giryan kentini geri almasının, Hafter’e büyük bir prestij kaybettirdiğini anlattı.

Ülkede radikal güçlerle mücadele ettiğini ileri sürerek Mısır, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin desteğini arkasına alan Hafter'in bu ülkelerin açık, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin ise örtülü desteğine rağmen bu saldırılarda başarılı olamadığını kaydeden Prof. Dr. Arpa şöyle konuştu:

"Hafter önemli bir hezimet yaşamıştır. Bu yenilgisinin etkisini azaltmak için ülkedeki meşru hükümete destek veren Türkiye'yi suçlama yoluna gitmiştir. Son aylarda yaşanan bu gelişmelerle büyük bir itibar kaybına uğrayan Hafter, toparlanmak için yeni ittifak arayışlarına girişmiş bulunmaktadır.

Her ne kadar Fransa tarafından açıkça ilan edilmese de Hafter'in Fransa'dan önemli destekler aldığı medyaya sık sık yansımaktadır. Hafter'e bağlı lojistik merkezlerinde Fransız ordusuna ait çeşitli füzelerin bulunması, bu desteği gözler önüne sermiştir. Nisan ayında planlanan darbe girişiminde Hafter birliklerine askeri danışmanlık yapmak üzere ülkeye geldikleri iddia edilen diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşının Tunus sınırında yakalanması bu desteğin başka bir delili olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmenin ardından Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Fransa ile yapılmış olan tüm güvenlik işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını açıklamıştır."

"DÜNYA BASININDA GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Prof. Dr. Arpa, Hafter'in, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra İsrail devletiyle de iş birliği yaptığının ortaya çıktığını vurgulayarak "İsrail Maariv gazetesi istihbarat işleri yorumcusu Yossi Melman 7 Ağustos 2019 tarihinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Halife Hafter'in MOSSAD'la iş birliği yaptığını açıklamıştır. Sosyal medyada büyük yankı bulan bu açıklama BAE, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkeler dahil olmak üzere dünya basınında görmezden gelinmiştir." şeklinde konuştu.

"Hafter’in geçmişi incelediğinde bu tür ilişkilerde bulunmuş olması yadırganmamalıdır." diyen Prof. Dr. Arpa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun geçmiş yıllarda geliştirdiği bu tür ilişkilerle Libya'da yükselen bir aktöre dönüştüğü ifade edilmektedir. Kaddafi'nin 1978-1987 yılları arasında Çad'a karşı yürüttüğü savaşta esir düşen Hafter, Amerikan ordusunun yardımıyla kurtarılmış ve siyasi sığınma hakkı alarak Amerika'ya yerleşmiştir.

CIA ile iş birliği yapmakla suçlanan Hafter, Amerika'daki ikameti süresince Kaddafi'ye karşı çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Hafter bu karanlık ilişkilerinden dolayı Libya halkı nezdinde şüpheli bir kişilik konumuna düşmüştür. Amerika'da CIA merkezine yakın bir bölgede ikame etmesi bu suçlamayı güçlendiren bir husus olmuştur. Hafter, 20 yıllık bir Amerika yaşantısının ardından 2011 yılında Kaddafi’ye karşı başlayan ayaklanmadan bir ay sonra Libya’ya geri dönmüş ve ülkede BM’nin çabalarıyla kurulan meşru hükümete karşı mücadele başlatmıştır.”

"ŞİMDİ İSRAİL İLE DAHA YAKIN ÇALIŞIYOR"

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal da Maariv gazetesinin istihbarat analisti Yossi Melman’ın Twiter hesabından paylaştığı "Libyalı General Halife Hafter İsrail casusluk servisi MOSSAD ile irtibat halinde." bilgisinin sürpriz olmadığını söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan kaosta İsrail'in doğal olarak payı olduğunu aktaran Prof. Dr. Uysal, "Batı'nın bir uzantısı olarak İsrail, bölgede güçlü bir ülke istemiyor. Batı demokrasi ile bölge halkın gücünün yönetime yansımasını istemiyor. İsrail onlar adına hareket ederken, BAE de İsrail ve Batı adına aynı politikaları uyguluyor." diye konuştu.

Darbeleri destekleyen ve iç çatışmaları körükleyenlerin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve İsrail olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

"BAE ve İsrail'e, yaptıkları anti-demokratik uygulamalar ve ihlaller dolayısıyla kimse hesap sormuyor. Aynı şekilde bu ülkeler tarafından desteklenen Hafter'den de yaptığı katliamlar, suikastlar ve insan hakları ihlallerinden dolayı hesap sorulmuyor. ABD ile koordineli hareket eden Hafter'in şimdi daha çok İsrail ile yakın çalıştığı ve ABD'nin geri çekildiği anlaşılıyor. Ama olayın özü itibariyle çok fark olmasa da Trump döneminde ABD'nin Libya'ya ilgisinin biraz azaldığı fark edilmektedir."