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Aktüel İsrail medyası: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı
Aktüel

İsrail medyası: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:20:48 -
İsrail medyası: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı

KUDÜS (AA) - İsrail'in bu ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'de bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıldır bir ofisi olduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığı belirtildi.

Söz konusu ofisin İsrail'in bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla açıldığı ifade edildi.

Habere ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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