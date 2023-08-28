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Dünya İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi
Dünya

İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 03:46:00 -
İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir grup eylemci, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanarak Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'da görüşmesini protesto etti. Libya resmi olarak İsrail'i tanımıyor. Menguş için hükümet soruşturma başlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti aleyhine slogan atan eylemciler, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'tan Cohen ile görüşmesi nedeniyle hesap sorulmasını istedi.

Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Dışişleri Bakanlığı önünde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Başkent Trablus'un yanı sıra, Misrata, Zaviye, Sabrata, Zliten, olmak üzere birçok kentte olaya tepki gösteren Libyalılar, yollarda lastikler yakarak, protestolar düzenledi. Bazı gösterilerde eylemciler, basın açıklaması yaptı.

Misratalılardan Cohen görüşmesine tepki

Başkent Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentinde de bir grup, Menguş-Cohen görüşmesine tepki gösterdi.

Kentin merkezindeki Şehitler Anıtı'nın önünde gece geç saatlerde toplanan yüzlerce kişi, görüşmeyi protesto ederek, Menguş ile ilgili gerekenin yapılması talebinde bulundu.
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Eylemciler, "Libya, davayı halkı satmaz, normalleşmeye hayır" şeklinde sloganlar attı.

Menguş İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin “tarihi” olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Bakan Menguş açığa alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer aldı.

Libya İsrail’i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.

Kaynak: AA

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