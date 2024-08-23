İsrail kin kusuyor İİT susuyor! Filistin için kurulmuştu ama 320 günde sadece bir kez toplandı

İsrail’in 320 gündür Gazze'de 40 bin kişiyi dünyanın gözleri önünde katlederek sürdürdüğü soykırıma karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) pasif tavrı tepki çekiyor. Mescid-i Aksa'nın kundaklanması sonrası 1969 yılında kurulan İİT, İsrail'in Gazze'ye yönelik toptan imha saldırıları devam etmesine rağmen geri planda kaldı. 320 günde İİT liderler düzeyinde sadece bir toplantı yaptı. 11 Kasım'da Riyad'da yapılan olağanüstü toplantı sonrası İslam ülkeleri bir daha bir araya gelmedi. BM ve BMGK ise 7 Ekim'den bu yana Gazze gündemiyle çok sayıda toplantı yaptı.

BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

7 Ekim'deki toplantının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi toplandı. Liderler düzeyinde yapılan toplantının ana gündemi Gazze oldu. Toplantı sonrası yayımlanan 31 maddelik bildiride kınama ve ateşkes çağrısından öteye geçilmedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ UYGULANDI

İİT, dışişleri bakanları düzeyinde de iki kez toplandı. 18 Ekim 2023'te Cidde'de dışişleri bakanları düzeyinde İcra Komitesi Toplantısı yapıldı ve üye ülkeler Filistin halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı göstermeye çağrıldı. Yine Cidde'de 5 Mart'ta İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi yapıldı. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine Gazze konusunda ihtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

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AMAÇ FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜ

İİT, Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos 1969'da kundaklanması sonrasında, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde kuruldu. "Filistin halkının mücadelesini desteklemek ve topraklarında hak ve özgürlüklerini

yeniden kazanmalarına yardım etmek" teşkilatın ana amaçları arasında yer alıyor.

Üyelerden sadece 5'i aktif

İİT'ye üye olan 57 İslam ülkesinin ortak bir dış politika üretmesi gerekirken, üyelerden Türkiye, Katar, Pakistan, Malezya ve Cezayir Gazze konusunu her platformda gündeme getiriyor. Gazze’deki soykırımın durdurulması için bu beş ülke dışındaki diğer üyelerin dişe dokunur bir çaba içinde olmaması tepki çekiyor.