İsrail kararlara uymuyor! BM’nin Golan kararı aldatmaca

Uzun yıllardır İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri’nin, ABD Başkanı Trump tarafından geçtiğimiz gün İsrail toprağı olarak tanınmasın ardından Suriye’nin talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, karara karşı çıktı. ABD, BM Güvenlik Konseyinde tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşmesini siyasetçiler Akit’e değerlendirdi.

BMGK’nın kararına dikkat

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ABD Başkanı Trump’un göreve geldiği günden bu yana her zaman kendinden bekleneni yaptığını belirterek, “Alınan kararlara ve dönen fırıldaklara karşı dünyanın yekvücut olarak bir karar alamaması anormal bir durum. BMGK’da 15 üyeden 14'ü Golan Tepeleri'nde İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşmesi tamamen alınan kararı yumuşatma amaçlıdır. Bu karara karşı çıktıklarını söylediler ama BM İsrail ile ilgili kaç bin tane karar aldı. Alınan kararların bir tanesini uygulamadı. BM’nin kararı, yapılan facianın ateşini söndürmek için attığı bir adım. Yarın başka mevzular olursa BM bu kararından dönebilir” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail terörist bir devlettir

İsrail’in, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967’den bu yana işgal altında tuttuğuna dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “ABD’nin Kudüs olayında da almış olduğu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri sonucu 150’den fazla oy ile 8 oya karşı aynı şekilde reddedildi. Golan Tepeleri kararı da reddedildi. Bugün İsrail bölgede terörist bir devlettir. Golan Tepeleri 1967 yılından beri işgal altındadır. Dünyanın görüşü İsrail’in bölgeden çekilmesi noktasında. Ama İsrail de ABD’yi ve Trump’ı kullanarak yayılmacılığını sürdürmek istemekte. BM’de 5 ülkenin İsrail’in yanında yer alacakları tutum içerisine girmeleri, maalesef dünya çoğunluğunun aldığı kararları etkisiz hale getirmektedir. Dolayısıyla karara dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.