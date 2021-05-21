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Dünya İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başladı
Dünya

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 02:15:00 - 2021-05-21 02:19:40
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil karşılıklı ateşkesin İsrail ile çatışma tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladığını ifade etti.

Anlaşmanın detaylarını konuşmak için henüz erken olduğunu ve gelecek saatlerde anlaşmanın bazı detaylarının ortaya çıkacağını ifade eden Tavil, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek ateşkesin bu konuyu kapsaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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