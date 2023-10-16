İsrail ile gönül bağı olanlara Mümtehine Suresi 9. ayetle uyarı!

"Filistin’de müslümanları öldüren ve zorla yurtlarından çıkaran siyonist orduyu ücretsiz besleyeceğini ilan eden McDonald’s’ın yenmesi Mümtehine Suresi'nın dokuzuncu ayet-i kerimesine göre haramdır." diyen Dr. Şenocak, "Müslüman! Kardeşlerinden yana taraf olmazsan bertaraf olursun!" ifadelerini kullandı.

Mümtehine Suresi 9. ayet: Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.

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