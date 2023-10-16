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İSLAM İsrail ile gönül bağı olanlara Mümtehine Suresi 9. ayetle uyarı!
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İsrail ile gönül bağı olanlara Mümtehine Suresi 9. ayetle uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:26:00 -
İsrail ile gönül bağı olanlara Mümtehine Suresi 9. ayetle uyarı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, McDonalds'ın siyonist askerlere yemek desteği vermesine ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

"Filistin’de müslümanları öldüren ve zorla yurtlarından çıkaran siyonist orduyu ücretsiz besleyeceğini ilan eden McDonald’s’ın yenmesi Mümtehine Suresi'nın dokuzuncu ayet-i kerimesine göre haramdır." diyen Dr. Şenocak, "Müslüman! Kardeşlerinden yana taraf olmazsan bertaraf olursun!" ifadelerini kullandı.

Mümtehine Suresi 9. ayet: Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.

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