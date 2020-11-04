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Aktüel İsrail İçişleri Bakanı Deri: "Trump'ın kazanması için dua ediyorum"
Aktüel

İsrail İçişleri Bakanı Deri: "Trump'ın kazanması için dua ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:58:25 -
İsrail İçişleri Bakanı Deri: "Trump'ın kazanması için dua ediyorum"

KUDÜS (AA) - İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması için dua ettiğini söyledi.

Şas Partisi lideri olan Deri, ultra Ortodoks Haredi Yahudilerine ait Cool Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Trump, geçen 4 yıl boyunca Yahudilere ve İsrail devletine olan sadakatini kanıtladı. Bu seçimlerde de onun kazanması için dua ediyorum." dedi.

Trump'ın rakibi Joe Biden'in de İsrail'in dostu olduğunu belirten Deri, Trump'ın kazanamaması durumunda ise İran, Hizbullah ve Hamas'ın sevineceğini kaydetti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nin daha önce verdiği habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir grup Yahudi yerleşimci dün Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nda Trump'ın kazanması için dua etmişti.

Yerleşimciler dua esnasında, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, yasa dışı yerleşim birimlerinin tanınması, UNRWA'ya mali yardımların kesilmesi ve İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinin tanınması" gibi Trump'ın "icraatlarını" anlatan dövizler taşımıştı.

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