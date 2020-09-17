İsrail harekete geçiyor! Boruyu döşeyecekler

İsrail'de yayımlanan Globes gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminin Suud petrolünün İsrail üzerinden Akdeniz'e oradan da Avrupa ve Güney Amerika'ya ulaştırılması için geliştirdiği projeyi Suudi Arabistan'a sunacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden teklif edilecek olan proje ile Suudi Arabistan petrolünün Avrupa ve Güney Amerika'ya daha ucuz maliyetle ve daha kısa sürede ulaştırılması hedefleniyor.

Bu proji için İsrail Savunma ve Dışişleri bakanlığından üst düzey yetkilerinin son günlerde bir dizi toplantı yaptığı iddia edildi.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz aylarda BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'e ait yolcu uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın "doğru zamanda" İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini söylemişti.

Temsilcilik açtılar

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de BAE'nin Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO) temsilcilik açtı.

Abu Dabi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yatırım fırsatları ve BAE ile İsrail arasındaki mevcut ortaklıkları ele almak üzere İsrail'de Yatırım Yap (Invest In Israel) isimli şirketle yapılan görüşme sonrası ofis açıldı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalar atıldı

13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme için anlaştıklarını söyledi.

Dün Beyaz Saray'da Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla normalleşme anlaşması resmen imzalanmıştı. Düzenlenen imza törenine BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katılmıştı.