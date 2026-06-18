İsrail hapishanelerinde uyuz salgını yayılıyor

Filistinli esir kurumları, soykırımcı israil hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler arasında uyuz hastalığının hızla yayıldığını belirterek Dünya Sağlık Örgütü'nden acil müdahale talep etti.

Filistin Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti, Esirler için Dayanışma ve İnsan Hakları Kurumu (Damir) ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, soykırımcı israil hapishanelerindeki sağlık koşullarına ilişkin endişeler dile getirildi.

Açıklamada, başta uyuz olmak üzere çeşitli hastalıkların cezaevlerinde yayılmaya devam ettiği, vakaların çocuk esirler arasında da görüldüğü belirtildi.

Kuruluşlar, israil hapishane yönetiminin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle esirlerin temel hijyen malzemelerine erişiminin sınırlandırıldığını, duş imkanlarının azaltıldığını ve mahkumların aşırı kalabalık koğuşlarda tutulduğunu ifade etti.

Ayrıca hastaların izole edilmediği ve gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığı belirtilerek, bu koşulların uyuz vakalarının hızla yayılmasına neden olduğu kaydedildi.

Serbest bırakılan esirlerin ifadeleri ve avukatların aktardığı bilgilere göre, hastalığa yakalanan kişiler şiddetli kaşıntı, cilt enfeksiyonları, sürekli ağrı ve uykusuzluk gibi sağlık sorunları yaşıyor.

Filistinli kurumlar, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a çağrıda bulunarak bağımsız sağlık ekiplerinin cezaevlerine girişine izin verilmesini ve esirlerin sağlık durumunun yerinde incelenmesini talep etti.

Açıklamada ayrıca israil makamlarından esirlerin için gerekli tedavi imkanlarının sağlanması ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi istendi.

Filistin Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamada, israil hapishanelerinde uyuz hastalığının "tehlikeli ve hızlı şekilde yayıldığını" belirterek, kalabalık koğuşlarda her sekiz esirden üçünün hastalığa yakalandığını duyurmuştu.