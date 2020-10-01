  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri biri gazeteci 37 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri biri gazeteci 37 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:01:31 -
İsrail güçleri biri gazeteci 37 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında bir gazetecinin de olduğu 37 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 20, Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında Filistinli gazeteci Tarık Ebu Zaid'in de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik Üssü ile ilgili bir açıklama yaptı.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Hedefinde yine Müslümanlar vardı!
Gündem

Hedefinde yine Müslümanlar vardı!

Enver Aysever, katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiası üzerinden yine dindarları hedef aldı..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay