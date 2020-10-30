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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için El Halil ve Nablus'ta gösteriler düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:49:35 -
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için El Halil'in yanı sıra Nablus'a bağlı Beyt Decan köyü ve Kefr Kaddum beldesinde gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyt Decan'da 3 ve Kefr Kaddum'da 1 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda Filistinli ise atılan gazdan etkilendi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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