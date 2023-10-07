İsrail Gazze’yi bombalıyor ama… Esir alınan İsrail askerleri Gazze'ye getiriliyor.
İsrail, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası ‘savaş durumu alarmı’ ilan edip Gazze’ye saldırılar düzenledi. Kassam tugayları esir aldıkları İsrail askerlerini Gazze’ye getirdi. İşte o görüntüler.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ordusu, 'savaş durumu' ilan ederek çok sayıda savaş uçağıyla Gazze'nin Güney şeridine bomba yağdırmaya başladı. Filistinli mücahitler ise ele geçirdikleri İsrail askerlerini Gazze’ye getirdi. İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam edip etmeyeceği bir soru işareti.
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