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Gündem İsrail Gazze’yi bombalıyor ama… Esir alınan İsrail askerleri Gazze'ye getiriliyor.
Gündem

İsrail Gazze’yi bombalıyor ama… Esir alınan İsrail askerleri Gazze'ye getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2023-10-07 12:33:00 -

İsrail, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası ‘savaş durumu alarmı’ ilan edip Gazze’ye saldırılar düzenledi. Kassam tugayları esir aldıkları İsrail askerlerini Gazze’ye getirdi. İşte o görüntüler.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ordusu, 'savaş durumu' ilan ederek çok sayıda savaş uçağıyla Gazze'nin Güney şeridine bomba yağdırmaya başladı. Filistinli mücahitler ise ele geçirdikleri İsrail askerlerini Gazze’ye getirdi. İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam edip etmeyeceği bir soru işareti.

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Yorumlar

Hasan

Allah yardımcınız olsun vurn kardeşlerim ülümüna kadar yanınızdayız yüce Allah ygüç kuvvet versin inşallah

SEVDA

inşallah yok olur israil
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