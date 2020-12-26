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Aktüel İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Aktüel

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:48:09 -
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki Filistin gruplarına ait bölgelere defalarca saldırı düzenledi.

Dün akşam İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Gazze'den hava saldırısı ve muhtemel can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.


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