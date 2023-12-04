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Gündem İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!
Gündem

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 15:30:00 - 2023-12-04 15:41:07

İşgalci İsrail, geçtiğimiz ay ele geçirdiği Gazze'deki adliye binasını patlayıcılarla havaya uçurdu.

Katil İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Siyonistler, geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

Siyonistler tarafından servis edilen görüntülerde adliye binasının patlatılma anı yer aldı.

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