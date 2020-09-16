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Dünya İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Dünya

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 06:53:00 -
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında patlayıcı ve savaş malzemelerinin üretildiği bir fabrika ile füze testlerinin yapıldığı bir karargah dahil olmak üzere Hamas'a ait 10 noktanın savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi.

Saldırının dün Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Hamas'a ait noktalar vurulduğunda Gazze'den İsrail'e 13 roketin atıldığını, 8'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzey ve güneyindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının noktalarına isabet ettiğini belirtti.

Saldırılarda can kaybı olmadı.

Öte yandan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri üstlendi.

İsrail ordusu tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Birleşik Arab Emirlikleri arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının yapıldığı anlarda Gazze Şeridi'nin ablukasından İsrail'e roket atılması sonucu iki kişinin yaralandığı açıklandı. 

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleşmesi" için anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalandı.

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