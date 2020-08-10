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Aktüel

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 00:40:53 -
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait gözetleme noktasını roketlerle bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

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