  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
Aktüel

İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:41:02 -
İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak geçtiği haberde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.

Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi
Korona Virüs

Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşes..
Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü
Dünya

Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattına savaşmaya giden bir Yunan sporcunun bölgedeki çatışmalarda öldüğü açıklandı.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay