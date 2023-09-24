İsrail, Filistin'e saldırmaya devam ediyor

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin El-Bureyc ve Cebaliye bölgelerinde Hamas'a ait iki gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan noktalar, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyor.

Hamas konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmazken İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmede, söz konusu saldırı doğrulandı.

Bilgilendirmede,"İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, şiddetli ayaklanmaların yaşandığı Bureyc ve Cebaliye bölgelerinde Hamas'a ait iki askeri noktayı bombaladığı" belirtildi. Ayrıca, "kargaşanın yaşandığı bölgeden Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldığı" öne sürüldü.

İsrail'in, Gazze sınırındaki gösteriye müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı

Öte yandan Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için sekizinci günde de gösteri düzenledi.

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İsrail güçleri, gösteriye, gerçek ve plastik kaplı mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, sahada görev yapan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, müdahale sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca kişi etkilendi.

Gazdan etkilenenlere müdahale olay yerinde yapıldı.

Gazze'deki Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için gösteriler düzenliyor. İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışıyor.

Kaynak: AA