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Dünya İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı
Dünya

İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı

İşgalci İsrail, Filistinli kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Filistin sınırındaki dikenli telleri geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:54:00 - 2021-05-14 21:01:07

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. İsrail ordusunun Lübnanlı protestoculara ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Müslüman ülke haklarından Filistinlilere destek

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırıların şiddetini arttırarak sürdürürken, İsrail’in acımasız saldırılarına Müslüman ülke halklarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ürdün halkı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına karşı Filistin sınırına akın ederken, Lübnan’da da protestocular İsrail sınırında bir araya geldi.

İsrail polisi ateş açtı

Lübnanlı protestocular, Filistin bayrakları açarak, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. Sınırdaki İsrail ordusu ise protestocuların Lübnan’ın iç bölgelerine dönmesi yönünde uyarıda bulundu. Protestocular uyarıları duymazdan gelerek, Filistin’e yönelik destek gösterilerine sınırda devam etti. İsrail ordusu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan İsraillilerden evlerinde kalmalarını ve dikkatli olmalarını talep etti.

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