İsrail, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Abluka altındaki Gazze'de sivilleri, evleri, sokakları, bankaları, tarım alanlarını bombalayan İsrail, Filistin'in İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

130'dan fazla sivil şehit oldu

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birçok noktasına düzenlediği saldırılarda 130'dan fazla sivil şehit oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 savaş uçakları ile Gazze’nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.