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Dünya İsrail ezanı da yasakladı!
Dünya

İsrail ezanı da yasakladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:33:00 -
İsrail ezanı da yasakladı!

İsrail, yıllar önce alt kısmını sinagoga çevirdiği Batı Şeria’daki Nebi Samuel Camii’ni Müslümanlara kapattı. 7 Ekim’den bu yana camide ezan okunması da yasakladı. Nebi Samuel köyünde yaşayan Filistinlilerin Kudüs ve Yafa gibi şehirlere girmeleri de yasak.

İsrail, yıllar önce alt kısmını sinagoga çevirdiği Batı Şeria’daki Nebi Samuel Camii’ni Müslümanlara kapattı. 7 Ekim’den bu yana camide ezan okunması da yasakladı. Nebi Samuel köyünde yaşayan Filistinlilerin Kudüs ve Yafa gibi şehirlere girmeleri de yasak.

Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere karşı şiddet ve baskılarını hiç olmadığı kadar artıran işgalci İsrail, artık Müslümanların ezanına da karışıyor. Neredeyse her gün Ramallah, Cenin ve Nablus’ta baskınlar düzenleyip insanları öldüren İsrail güçleri, bölgede Müslümanlar için büyük önem taşıyan Nebi Samuel Camii’ne de girişleri yasakladı. Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’daki Nebi Samuel Camii’nin altını yıllar önce sinagoga çevirmişti. Üstü cami altı sinagog olan yapıya Müslümanlar zor da olsa 5 vakit namaz kılmaya gidebiliyorlardı. Ezan ancak içerideki hoparlörler aracılığıyla okunuyordu ve ses dışarıya verilmiyordu. Ancak 7 Ekim’den bu yana Müslümanların camiye girişleri ve ezan okunması yasaklandı. Yahudiler özgürce ellerini kollarını sallayarak içeri girebilirken Müslümanlar giremiyor. Nebi Samuel köyünde yaşayan Filistinlilerse, Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler gibi Filistin kimlik kartlarına sahip ancak Kudüs ve Yafa gibi şehirlere girmeleri yasak.

İsrail, kontrollü ve bilinçli bir şekilde bu köyde tehcir politikası yürütüyor. İsrail, 2000 yılında Nebi Samuel Camii’ni ve köyü “milli park” statüsüne alarak, köyde yaşayan Filistinlileri bölgeden göç etmeye zorladı. Bugün 250 kişinin yaşadığı köyde yeni evler yapılmasına ve mevcutların onarımına İsrail tarafından müsaade edilmiyor.

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