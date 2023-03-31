İsrail devinden beklenmedik Türkiye kararı

İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or Havayolları, 15 yıl aranın ardından Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

Sun d’Or’un ilk uçuşu, 30 Mart Perşembe günü (bugün), İstanbul Havalimanına gerçekleşti.

Seferler, Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 4 günü icra edilecek.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’un, İsrail halkı için her zaman favori bir destinasyon olduğunu belirten Sun d’Or CEO’su Gal Gershon, “Türkiye’de ek tatil beldelerine uçuşlar başlatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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