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Dünya İsrail destekçisi Ursula von der Leyen'e büyük şok
Dünya

İsrail destekçisi Ursula von der Leyen'e büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-10-21 01:16:00 -
İsrail destekçisi Ursula von der Leyen'e büyük şok

Avrupa Birliği'nin (AB) farklı misyonlarında görevli çalışanlar, İsrail yanlısı tutumu nedeniyle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, 850 kişinin imzaladığı eleştiri mektubu gönderdi.

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, dünya genelindeki AB delegasyonlarında çalışan yaklaşık 850 kişinin imzaladığı, von der Leyen'in ofisine gönderilen mektupta, İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'nde sıkışıp kalan 2,3 milyon Filistinli sivile yönelik orantısız tepkisini şiddetle kınadıkları belirtildi.

Mektupta, von der Leyen'in temsil ettiği AB Komisyonu'nun "son birkaç gündür Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası insani hukuk hiçe sayılarak devam eden sivil katliamına karşı gösterdiği görünür kayıtsızlıktan" rahatsızlık duyduklarını belirten AB çalışanları, von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etti.

'AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya'

Mektupta, "AB, tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya" uyarısı da yer aldı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Gazze'de sivillere yönelik saldırılar sürerken 13 Ekim'de İsrail'i ziyaret etmişti.

Von der Leyen'in gerek İsrailli yetkililerle temasları sırasında gerek daha sonrasındaki değerlendirmelerinde Gazze'deki duruma değinmemesi, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmaması dikkati çekmişti.
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