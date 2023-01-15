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Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz

Netanyahu hükümetinin yargı hamlelerine atıfta bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, derin bir anlaşmazlığın içinde olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:27:00 -
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimleri sonrası yaptığı açıklamada, "Ulusumuzu parçalayan derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimleri ve aşırı sağcı politikaları ülkede krize neden oldu. Netanyahu hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "tarihi anayasal krizi önlemek" amacıyla "ilgili taraflarla" görüştüğünü belirterek, "Ulusumuzu parçalayan derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz. Bu çatışma, İsrail ve diasporadaki pek çok kişi gibi beni de derinden endişelendiriyor" dedi.

İki kritik noktaya odaklandığını aktaran Herzog, bunların "tarihi bir anayasal krizi önlemek” ve “İsrail içinde devam eden anlaşmazlığı durdurmak" olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı’nın meseleleri ele almak için tüm tarafların güvendiği belki de tek yer olduğunu vurgulayan Herzog, söz konusu görüşmelerin başarısız olabileceğinin farkında olduğunu belirterek, “Bu çabanın başarısından emin olmadığımı alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Sorumluluğun bulunduğu çeşitli taraflarda iyi niyet var, ancak daha gidilecek çok yol ve önemli boşluklar var" dedi. Herzog, arabuluculuk çabalarına odaklanırken protestoculara da saygı duyduğunu ifade ederek, "Bana yönelik eleştirilere saygı duyuyorum" diye konuştu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin planladığı ve protestolara yol açan yargı reformunda, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılması, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılması ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılması öngörülüyor.

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