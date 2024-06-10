İsrail bunu içine sindiremiyor! "Türkiye" detayı resmen şaşkına çevirdi

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de uyguladığı "30 km güvenlik kuşağı" stratejisini İsrail'in de Hizbullah’a karşı uygulamayı hedeflediğini belirtti. İsrail'in bu planının büyük bir bölgesel savaşı tetikleyebileceğini vurgulayan Cıvaoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki sınırı boyunca “30 km güvenlik kuşağı” stratejisini, şimdi İsrail de Hizbullah’a karşı uygulamayı hedefliyor. Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ve İsrail’in karşılıklı füzeler, dronlar, top atışlarıyla bir -adeta- “No Man Zone” yaratmış bulunuyorlar. İki taraftan da 100 bin dolaylarında siviller bu Zone’deki evlerini, iş yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Nispeten güvenli geri alanlara çekildiler. Ancak… İsrail bunu içine sindiremiyor. Hizbullah’ı sınırın en az 30 km derinlikte Litani Nehri’nin ötesine sürmek istiyor. Bu planın büyük riski “devreye İran’ın girmesi, ardından da ABD’nin...”. Yani içinde ABD ve İran’ın da yer alacağı büyük bölgesel savaş mega riski."



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