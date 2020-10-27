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Aktüel İsrail basını: Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu yarın başlayacak
Aktüel

İsrail basını: Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:35:53 -
İsrail basını: Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu yarın başlayacak

KUDÜS (AA) - İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin ikinci turunun yarın başlayacağı belirtildi.

İsrail merkezli "Maariv" gazetesinin haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırının belirlenmesi konusundaki müzakerelerin ikinci turu yarın sabah Lübnan'ın güneyindeki En-Nakura bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) merkezinde yapılacak.

Müzakerelere ABD'li ara bulucu John Desrocher da katılacak.

Haberde daha fazla bilgiye yer verilmezken, Lübnan tarafından da henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik BM himayesinde ve ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakerelerin ilk oturumu 14 Ekim'de yapılmıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.


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