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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 9 Mayıs'ta, SSCB'nin Nazi'lere karşı zaferinin 73. yıldönümü dolayısıyla Moskova'da görüşecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:00
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşme talebi, Putin'in Netanyahu'yu "Nazi Almanyası'na karşı Zafer Bayramı"na katılmaya davet etmesi sonrasında geldi.

Kremlin ise, Netanyahu'nun Moskova'da yapılacak askeri geçit törenine davet edildiğini duyurdu. 

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Mayıs'ta Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Netanyahu, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 73. yıldönümüne adanan askeri geçit törenine davet edildi."

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:00
  1. Almanya
  2. Rusya
  3. Çarşamba
  4. İsrail
  5. Netanyahu

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