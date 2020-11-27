  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" AA kameralarına yansıdı
Aktüel

İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" AA kameralarına yansıdı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı - AA kameramanı tarafından kaydedilen görüntülerde, ayağından yaralanan Filistinli ambulansa kaldırılırken, 6 İsrail askerinin olayı gerçekleştiren arkadaşlarını alkışladıkları, güldükleri ve birbirlerine sarıldıkları görülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:59:51 -
İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" AA kameralarına yansıdı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilerde Filistinlileri gerçek mermi ile hedef alan İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" Anadolu Ajansı kameramanı tarafından kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Göstericiler, müdahaleye sapanla taş atarak karşılık verdi.

AA Kameramanı Hişam Ebu Şakra, aynı gösteride Filistinlileri hedef alırken eğlenen İsrail askerlerini görüntüledi.

Görüntülerde, 6 İsrail askerinin gerçek mermi ile hedef aldığı Filistinli göstericiyi yaralayan arkeri alkışlamaları, gülmeleri ve birbirlerine sarılmaları dikkati çekiyor.

Aynı görüntülerde, yaralanan Filistinlinin ayağından vurulması ve diğer göstericiler tarafından ambulansa nakledilmesi de görülüyor.

– Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı
Gündem

Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası bir yaşını doldururken, anlaşmanın bu k..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay