  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel
Aktüel

İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:37:09 -
İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Burka beldesindeki zeytinlikleri kapalı ilan ederek, Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarını engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Burka beldesinde, zeytinlik alanları kapalı bölge ilan ederek, Filistinli çiftçilerin buraya ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşandığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını kaydetti.

Görgü tanıkları öte yandan Yahudi yerleşimcilerin de İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere saldırdığını ifade etti.

Filistinli aktivistler daha önce, Burka beldesindeki zeytinlerin toplanması için çiftçilere destek çağrısı yapmıştı.

Yahudi yerleşimciler de 12 ve 13 Ekim’de Burka’da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlemiş, 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı
Aktüel

Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı

Kırıkkale'de tarla süren çiftçinin pulluğuna patlamamış tank mermisi takıldığı bildirildi.

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay