"İsrail ancak güçten anlar" dedi ve açıkladı: Cumhurbaşkanımız D-8'i acilen toplayıp...

Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri Korona salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu bayram da 3. kez çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genel Sekreter Suat Pamukçu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve Gençlik Kolları Genel Başkan vekili Melih Güner oluşan heyet Siyasi Parti temsilcileriyle bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi heyeti, sırasıyla Vatan Partisi, MHP, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, İYİ Parti, CHP, DEVA, ANAP ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaştı.

AK Parti ile yapılan bayramlaşma görüşmesinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek hazır bulundu.

'İsrail'i kınamakla lanetlemekle olmaz, Türkiye olarak harekete geçmeliyiz'

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu görüşme sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladıktan sonra İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları sebebiyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, "İsrail vahşetini kınamakla lanetlemekle olmaz. Türkiye öncülüğünde acilen fiili olarak adımlar atılmalı çağrısında bulunuyoruz. Başta hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız bu adımları değerlendireceklerdir atacaklardır diye umuyoruz. İsrail kınamadan lanetlemeden anlamaz, Merhum Erbakan Hocamızın da söylediği gibi İsrail ancak güçten anlar. Gün bugün artık harekete geçme günüdür. Birleşmiş Milletler maalesef İsrail'e karşı gerekli adımları atamıyor. İslam dünyasının harekete geçmesi ve yeni bir dünyanın kurulması elzemdir. D-8 organizasyonunu canlandırmak başta olmak üzere ne gerekiyorsa yapmanın zamanı gelmiştir, hatta geçiyordur." diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımızdan D-8'i toplayıp somut adımlar atmasını bekliyoruz'

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de yaptığı açıklamada İsrail saldırılarının planlı olduğu ve Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının yapı taşlarının döşendiğini ifade ederek, "İsrail'in saldırıları karşısında hukuku işletmemiz gerekiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı raporda aynı Güney Afrika gibi ırk ayrımcısı bir ülke olarak tanımlıyor ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırıyor. İktidar partisinin de bu noktadan bu çağrıyı yapmasını bekliyoruz. Gazze'deki ve Filistin'deki üst düzey yöneticilerle görüştüm. Hepsi Türkiye'ye şükranlarını sunuyor ve en büyük çözümü bizden beklediklerini ifade ediyorlar. Kudüs'ün önemine binaen Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere D-8 ülkelerini bir araya getirerek daha somut adımların atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.