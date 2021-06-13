İsrail ablukası ve balıkçılara yönelik ihlallere protesto

Filistinliler, Gazze Şeridi'nde senelerdir süren İsrail ablukası ve balıkçılara yönelik saldırıları protesto etti.

Balıkçılar Sendikasının çağrısıyla Gazze limanında bir arada gelen Filistinliler, "Özgürce seyahat etmek hakkım", "Abluka tamamen kaldırılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden ablukasını ve tekrar eden ihlallerini protesto etmek için buradayız." dedi.

Filistinli balıkçılara tanınan 6 mil izninin, ihtiyaçları karşılamadığını ve ekonomik sıkıntıları artırdığını dile getiren Ayaş, terörist İsrail botlarından balıkçılara ateş açılması ve balıkçılıkta kullanılan malzemelerin Gazze'ye girişinin engellenmesi gibi ihlallerin de devam ettiğini bildirdi.

Ayaş, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesinin 20 mile çıkarılmasını istediğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile terörist İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Filistinlilerin herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkı bulunuyor.

Terörist İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından avlanma mesafesini 15 milden 6 mile düşürmüştü.