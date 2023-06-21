İsrail 15 yaşındaki bir kız çocuğunu katletti!
İsrail güçlerinin geçtiğimiz gün Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail güçlerinin geçtiğimiz gün Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail'in Cenin baskınında can veren Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 17 Haziran günü sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında ağır yaralanan 15 yaşındaki Sedil Hasan Nağnağiye'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Sedil'in amcasının, 22 yıl önce İsrail tarafından öldürülen İslami Cihad komutanlarından Usame İbrahim Nağnağiye olduğu belirtildi.
15 yaşındaki Sedil'in can vermesiyle Cenin baskınında katledilen Filistinli sayısı da 7'ye ulaşmış oldu.
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Öte yandan İsrail'in bu yılın başından bu yana Filistin genelinde katlettiği kişilerin sayısı da 174'e yükselmiş oldu.
Son süreçte İsrail'in bölge genelinde ihlallerinde artış yaşandığı dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News