İsraftan uzak durun

Fiyatı artıyor, daha da artacak.. Bütün bunlara rağmen “israf”tan hâlâ uzak duramıyoruz. Bedeli ağır olacak bu “nankör”lüğümüzün. Biliyorsunuz o deyimdeki “nan” kelimesi “ekmek” demektir.

● BAYAT EKMEKLERDEN CİPS YAPIN

Çocuklara üç öğün cips verseniz herhalde itiraz etmezler. Onlara evde cips hazırlayabilirsiniz. Bayat ekmekleri küçük parçalar halinde doğrayın. Teflon tencereye bir miktar sıvı yağ koyun, ekmekleri ilave edin. İçine çocuğunuzun beğenisine göre, peynir ve baharat ilave edebilirsiniz. Ekmeklerin her yanı iyice kızarana kadar sürekli karıştırın. Katkısız ve çıtır çıtır cipsiniz hazır. Aynı uygulamayı fırında da yapabilirsiniz. Fakat tepsiye yerleştirmeden önce ekmekleri yağ ve çeşni ile iyice karıştırmanız gerekecektir.

● PİLAV YENMEDİYSE

Pirinç pilavını birkaç kere sofraya getirdiğiniz halde tüketemediyseniz, 1 yumurta, 1 fincan un ve bir miktar yoğurt ile iyice çırpın. Yeteri kadar su ilave ettikten sonra kaynayana kadar karıştırın. Doğal beslenmek en güzeli fakat lezzet vermesi açısından, güvendiğiniz bir markanın bulyon et suyu veya tavuk suyu tabletini kullanabilirsiniz. Birkaç taşım kaynadıktan sonra üzerine tereyağında kızdırdığınız biber ve nane ekleyin. Bildiğiniz yayla çorbası. Tek farkı pirinçler pilavdı ve dökülmekten kurtulmuş oldu.

● KALMIŞ ISPANAK YEMEĞİNİ BÖREĞE DÖNÜŞTÜRMEK

Mutfakta saatlerinizi harcayıp pişirdiğiniz ıspanak yemeği bazen bir öğünde bitmeyebilir. Kalan bir parçayı da sanki yeminli gibi kimse yemek istemez. Bu durumda, birkaç adet yufkayı biraz süt ve bir miktar sıvı yağ ile yumuşatıp, ıspanakları harç olarak kullanıp börek yapabilirsiniz. Hem yemek tazelenecek hem de değişik bir sunumla, akıbeti çöp olmaktan kurtulacaktır.