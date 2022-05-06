'İsraf' diye gelenler, israfın zirvesine çıkmışlar! Savunmaları da işte bu

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan bayramında sorumluluk alanını terk ederek Karadeniz seyahati düzenledi.

Sabah gazetesi, özel uçakta CHP'li İmamoğlu'nun yanıbaşında oturan Ertuğrul Özkök'e, seyahatin masraflarını kimin karşıladığını sordu.

Ertuğrul Özkök, "İsrafı bitireceğiz" diyerek İstanbul'u yönetmeye talip olan ama israfın zirvesine çıkan CHP'li İmamoğlu'nun Karadeniz seyahatini, Türkiye'yi yönetmekle sorumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatleri ile bir tutarak savundu.

"Dün öğle saatlerinde Sabah gazetesinden bir muhabir arkadaşımız aradı." diyen Özkök, muhabirin, "Gezinin masraflarını kim karşıladı?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

İşte Özkök'ün savunması!

İstanbul'dan sorumlu İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ile Türkiye'den sorumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatlerini bir tutan Özkök, şu cevabı verdiğini yazdı:

Cevabım şu oldu:

Geçmişte ve bugün bakanların, AKP’li belediye başkanlarının özel uçaklarla seçim bölgelerine, yurtdışına yaptığı çeşitli gezilere katılan gazetecilerin masraflarını kimin karşıladığını sorarsanız, sorduğunuz sorunun cevabını öğrenip seve seve size cevabını veririm.

Geçen Mart ayında TBMM’ye Cumhurbaşkanının seçimlerde devlet uçakları dahil bütün devlet imkanlarını kullanabilmesine izin veren bir kanun teklifi verildi.

Fırsattan istifade belki onu da tartışırız.