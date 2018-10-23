Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım yapmak istiyor

Müslüm Aktürk/ISPARTA

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘Isparta dışına çıkmadan Isparta’ya hizmet edemeyiz’ sloganı çerçevesinde yurt içi ve yurtdışı iş ve fuar gezileri devam ediyor. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve yönetim kurulu üyeleri Kıbrıs’a iş gezisi düzenlediler. İkili ticari iş ilişkilerini artırmak, Isparta’nın tanıtımını yapmak ve yatırım olanaklarını anlatmak için Kıbrıs’a giden Başdeğirmen ve ekibi Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, Isparta heyetini makamında karşıladı. Burada Isparta’nın ticari, sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgilendirme yapan ITSO Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ITSO heyetine gösterdiği sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin meyve bahçesiyiz

Isparta’nın ihracat hedefi, tarımsal üretimi ve sanayi tesisleri ile tarihi ve turistik değerlerini anlatan Başdeğirmen, “Ispartamız, tarihi ile turizmi ve tarımsal üretimleriyle Türkiye’nin nadide illerinden biri. 4 mevsimin doyasıya yaşanabildiği, Batı Akdeniz’in incisi diyebileceğimiz, her yıl yapılan ‘Yaşanabilir İller’ sıralamasında birçok kez birinci olan ve ilk 3’te yer alan bir il. İlimizin ihracat rakamları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederken 2023 hedefimizi 500 milyon dolar olarak belirledik, hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Maden sektöründe ve tarımsal sanayide çok iyi durumdayız. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini Isparta olarak biz karşılıyoruz. Türkiye’nin elma bahçesiyiz. Çeşitli meyvelerimizle tarımsal sanayide ilerliyoruz. Atmosfer basınçlı soğuk hava depolarımızla yılın 12 ayı dalından yeni kopmuş gibi elma başta olmak üzere birçok meyveyi temin edebiliyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ta neler yapabiliriz?

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentin ekonomisini geliştirmek, yatırım olanaklarını araştırmak ve markalaşma yönünde yapılan çalışmalara katkı sağlamak için uğraş verdiklerini anlatan şükrü Başdeğirmen, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’a da ilimizle ilgili tanıtım yapmak ve buradaki işadamları ile ortak neler yapabiliriz bunları araştırmak sizlere ilimizi anlatmak için geldik. Kıbrıslı işadamlarımızla, Ispartalı işadamlarımızı aynı noktada sizlerin de desteği ile buluşturmak ve hem ülkenize hem de ilimize katkı sağlamak adına işbirliği yapmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Isparta’da ağırlamak ve ilimizin değerlerini yerinde tanıtmaktan onur duyarız. Burada bize gösterdiğiniz sıcak ilgiye ve misafirperverliğinize teşekkür ederim.”

Kıbrıs yeni yatırımlara açık

Cumhurbaşkanı Akıncı da Türk işadamları ile birlikte Kıbrıs’da birçok ticari faaliyet sürdürdüklerini belirterek, Kıbrıs’ın yeni yatırımcılara açık bir ülke olduğunu belirtti. Ziyaretlerinden dolayı Başdeğirmen ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye ile ticari ilişkilerimiz her zaman kuvvetli olmuştur. Sizlerin buraya gelmesi ve bize ilinizi anlatmanız çok önemli. Kıbrıs olarak bizde güvenilir ve başarılı işadamları ile birlikte işler yaparız. Sizlerin bize olduğu gibi bizim de kapımız Ispartalı işadamlarına her zaman açık. Ziyaretleriniz ve Isparta’yı anlatan hediyeleriniz için teşekkür ederim. İnşallah görüşmelerimiz ticari olarak da hem Kıbrıs’a hem de Isparta’ya ilerleyen zamanlarda katkı sağlar. Kıbrıs’a hoş geldiniz sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk.”diye konuştu.