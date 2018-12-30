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Isparta'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Isparta- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 16:59
Isparta'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Isparta'da TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

​Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin kimliği tespit edilemeyen 32 FL 140 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. 32 PA 693 plakalı hafif ticari araç da kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 3 yaralı da kentteki başka hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Isparta- Antalya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:59
  1. Isparta- Antalya karayolu
  2. zincirleme trafik kazası
  3. yaralılar var

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