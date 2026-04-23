Isparta'da kural tanımaz motorculara ceza yağdı!

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde durdurulan 2 plakasız motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 254 bin 719 TL ceza uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince yapılan rutin kontroller sırasında Görgü Camii Mahallesi Güllük Sokak’ta plakasız olduğu belirlenen 2 motosiklet durduruldu. Yapılan denetimlerde sürücülerden M.A.Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, plakasız şekilde trafiğe çıkmaktan 46 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin TL ceza uygulandı. Diğer sürücü A.S.’ye ise ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, plakasız trafiğe çıkmaktan 46 bin TL ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin TL idari para cezası kesildi. Toplamda 254 bin 719 TL cezai işlem uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.