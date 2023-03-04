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Aktüel Isparta'da kaza
Aktüel

Isparta'da kaza

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 18:31:00 -
Isparta'da kaza

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gençali köyü Dörtyol mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) idaresindeki minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanındaki Hatice Sarıkaya ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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