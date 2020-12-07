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Aktüel Isparta'da kayıp köylüyü arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Isparta'da kayıp köylüyü arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:14:32 -
Isparta'da kayıp köylüyü arama çalışmaları sürüyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan köylüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan, son olarak 27 Kasım'da görülen Mustafa Özbay'ı (57) arama çalışmalarına devam edildi.

Aramalarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

Ekipler, Özbay'ın bulunması için çevre seralardaki su kuyuları ile dere yataklarında aramalarını yoğunlaştırdı.

Özbay'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmiş, bulunması için 2 Aralık'ta köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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