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Aktüel Isparta'da iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Isparta'da iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:31:40 -
Isparta'da iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aydoğmuş ve Kavak köylerinde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Alınan karar doğrultusunda, Aydoğmuş köyünde bugün, Kavak köyünde ise dün karantina uygulamasının başladığı öğrenildi.

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