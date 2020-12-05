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Aktüel Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Aktüel

Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:25:59 -
Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 7 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Bahattin Gürocak, evinin avlusunda bulunan ahıra gittiğinde hayvanlarının elektrik akımına kapıldığını fark etti.

Bunun üzerine hemen elektrik sistemi kapatılırken hayvanlardan 7'sinın telef olduğu anlaşıldı.

Gürocak, AA muhabirine hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Yetkililerden yardım bekliyorum, sermayemin yarısından çoğu telef oldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.

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