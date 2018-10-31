Isparta'da düğün magandalarına 22 bin lira ceza

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde yapılan düğünlerde havaya rasgele ateş edilmesi ve yaralanma ile sonuçlanan olayların önlenmesi amacyla çalışmalarını sürdürdü. Bunun sonucunda havaya ateş eden 31 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 26'sı yakalandı. Çalışmalarda 5 tabanca, 9 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği ve 69 boş kovan ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, 17 şüpheliye kişi başı 1046 TL olmak üzere toplam 17 bin 782 TL, 8 şüpheliye kişi başı 572 TL olmak üzere toplam 4 bin 576 TL ve 1 şüpheliye gürültü yapmaktan 124 TL idari yaptırım kararı olmak üzere 26 şüpheliye 22 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.