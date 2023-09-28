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Gündem Isparta'da camiye ayakkabıyla girip imamı taciz eden şahıs hakkında harekete geçildi
Gündem

Isparta'da camiye ayakkabıyla girip imamı taciz eden şahıs hakkında harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:20:00 -

Isparta'da cemaat namaz kılırken ayakkabılarıyla camiye girip, imam hatibe bağırdıktan sonra kaçan Ç.A. hakkında cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, 21 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki Vanlı Camii'nde meydana geldi. İmam hatip Şükrü Önder cemaatle akşam namazını kılarken içeriye bir kişi girdi. Bu kişi, İmam hatip Önder'in yanına kadar gelip bağırdı. Önder ile cemaatin dışarı çıkardığı kimliği belirsiz kişi, kaçtı. Yaşananlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 21/09/2023 tarihinde Isparta'da meydana gelen, Isparta Vanlı Camii'nde namaz kılındığı sırada Ç.A. isimli kişinin camiye ayakkabılarıyla girerek, görevli imama ezan sesinden rahatsız olduğunu söylediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan derhal soruşturmaya başlanılmış olup, şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu, yine olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir"

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