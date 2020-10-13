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Aktüel Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:13:08 -
Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA (AA) - Isparta'da 23 yaşındaki bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Anadolu Mahallesi 131 Cadde'sindeki bir dairede yaşayan Gamze Esgicioğlu'nun (23) hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise olay yerindeki ekmek bıçağına el koydu, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan arkadaşları H.B, M.K, H.Y. ve İ.O.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.B'nin ilk ifadesinde, karşı dairede oturan arkadaşı Esgicioğlu'nun yanına gittiğinde, kendisine sarılarak nefes alamadığını söylediğini, bunun üzerine durumu polis ve ambulansa bildirdiğini belirttiği öğrenildi.

Öte yandan, incelenen güvenlik kamera kaydında, olay saatinde bir otomobilin apartın önüne geldiği görülüyor.

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