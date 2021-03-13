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Ekonomi İSPARK ücretleri ne kadar? Sağlık çalışanlarına İSPARK ücretsiz mi?
Ekonomi

İSPARK ücretleri ne kadar? Sağlık çalışanlarına İSPARK ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklarından İSPARK, İstanbulluların otopark sorununu çözmek için binlerce insanın hizmetinde. Korona salgını sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik İSPARK ücretsiz olmuştu. İBB Meclisi’nden sağlık çalışanlarına yönelik İSPARK kararı çıktı. Peki İSPARK sağlık çalışanlarına ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 08:09:00 - 2021-03-13 08:10:15
İSPARK ücretleri ne kadar? Sağlık çalışanlarına İSPARK ücretsiz mi?

Sağlıkı çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı. İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?

İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Geçen aralık ayında İSPARK’a zam yapılacağı duyurulmuştu. Buna göre, Kazlıçeşme Marmaray açık otoparkının ücreti 0-4 saat için 10 TL, gün boyu ücreti ise 11 TL oldu. Gün boyu otopark ücreti 8 TL idi.

Kadıköy Rıhtım PTT önü İSPARK ücreti 0-1 saat için 10 TL, 1-2 saat için 12 TL, 2-4 saat için 14 TL, 4-8 saat için 17 TL oldu. Söz konusu otoparkın tam gün ücreti ise 20 TL’ye çıktı. Maslak’ta tüm gün park ücreti 17 TL’den 18 TL’ye çıktı. 0-1 saat ücreti 8 TL’den 10 TL’ye 

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