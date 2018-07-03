İspanyol basını Ali Koç'un yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Arsenal’den ayrılan ve boşta olan Jack Wilshere’ı bitirdi. İspanyol ESPN haber sitesi 25 yaşındaki oyuncunun, Sarı-Lacivertli kulüp ile kesin olarak anlaşma sağladığını yazdı. 16 yıllık Arsenal kariyerine devam etmesi beklenen İngiliz oyuncunun Topçular’la yolları ayırması herkesi şaşırtmıştı. Arsene Wenger’in ardından kulübün yeni Teknik Direktörü olan Emery, Wilshere ile devam etmek istemediğini belirtmişti. Fenerbahçe ise bu fırsatı kaçırmadı.

PROJELERDEN VE VİZYONDAN ETKİLENDİ

SARI-Lacivertliler, Wilshere’a bonuslar dışında 4 milyon euro garanti ücret ödeyecek. İmza ücretinin detayı ise henüz bilinmiyor. Bu maddeler üzerinden oyuncuyla 4 yıllık mukavele konusunda uzlaşma sağlandı. Jack Wilshere’a, İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinin dev takımları da takipteydi. Jack Wilshere’ın, Sportif Direktör Damien Comolli’nin anlattığı vizyon ve projelerden çok etkilendiği de vurgulandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YETİŞECEK

Yeni Başkan Ali Koç’un önemli bir iş adamı olduğu, vizyonu ve amaçları ESPN haber sitesinde okuyuculara aktarıldı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin, İngiltere’de çalıştığı dönemden tanıdığı oyuncuya kendisinin önemli bir proje olduğu ve takımda kilit rol oynayacağını söylediği belirtiliyor. Uzun bir sakatlık dönemi atlatan Jack Wilshere’ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına kadar hazır olması için Teknik Direktör Phillip Cocu da seferber olacak.