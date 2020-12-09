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Aktüel İspanyol AS gazetesinden "Irkçılığa dur" manşeti
Aktüel

İspanyol AS gazetesinden "Irkçılığa dur" manşeti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:21:08 -
İspanyol AS gazetesinden "Irkçılığa dur" manşeti

MADRİD (AA) - İspanyol spor gazetesi AS, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması gerekçesiyle futbolcuların sahadan çekilmesini manşetine taşıdı.

"Irkçılığa dur" manşetini atan AS, "Başakşehir, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'yu (siyah) diye çağırmasından PSG maçında sahayı terk etti" diye yazdı.

Marca gazetesi de sürmanşetinden "PSG-Başakşehir maçı dördüncü hakemin ırkçı bir söyleminden dolayı ertelendi." ifadesini kullandı.

Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine neden olan konuşmaları tek tek deşifre eden Marca, PSG'li futbolculardan Mbappe ve Neymar'ın da Başakşehir'in tepkisine destek verdiğini vurguladı.

Paris'te futbol akşamında yaşanan ırkçı olay diğer İspanyol gazetelerinde de ilk sayfadan verilirken, "Paris'te skandal", "Dördüncü hakemin skandal ırkçılığı" şeklinde başlıklar atıldı.

İspanyol basını, futbolda ırkçılığa karşı Başakşehir'in verdiği tepkiye çok sayıda kulübün ve futbolcunun destek verdiğini vurguladı.

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