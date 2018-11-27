"İspanya'yı yenersek avantaj yakalarız"





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Oğuz Savaş, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na gidebilmek için önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, "İspanya'yı yenersek şampiyonaya katılım açısından avantaj yakalarız." dedi.

Oğuz, milli takımın eleme müsabakaları, takımdaki eksikler ve tekrar milli formayı giymesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın her zaman çok zorlu bir takım olduğuna dikkati çeken Oğuz, "İspanya maçı yine kolay olmayacak. Evimizde ve Ankara seyircisinin önünde oynamak önemli bir avantaj diye düşünüyorum. İspanya maçını kazanmamız, lider olabilmemiz için de fırsat doğuracak. Şampiyonaya katılabilmek adına da çok avantajlı konuma geliriz. İspanya maçına da bunun bilinciyle hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Fikstürün getirdiği sıkıntıdan dolayı elemelerde mücadele eden her takımda eksik oyuncular bulunduğunun altını çizen milli basketbolcu, "Kim gelirse gelsin İspanya iyi bir takım ve ekol bir ülke. Bizde de onlarda da eksik isimler olacak. Herkes hafta sonu maçını oynayarak milli takıma geldi. Açıkçası hazırlanmak için kısa bir süremiz var. Bu düzende ve bu sistemde mümkün olan en fazla uyumu sağlamaya çalışacağız. Kim daha konsantre olup, detayları daha iyi yaparsa fark yaratacaktır." diye konuştu.





- "Karadağ maçı bizim adımıza çok kritik"





Oğuz Savaş, İspanya maçı sonrasında Karadağ deplasmanına gideceklerini hatırlatarak, orada alınacak bir galibiyetin ikili averaj açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Karadağ'ı Türkiye'de oynanan ilk maçta 10 sayı farkla yendiklerini vurgulayan Oğuz, "Karadağ'ı tekrar yenersek, elemeleri geçmek için önemli bir avantaj sağlarız. İlk 3 takım arasına girmek için çekiştiğimiz rakiplerimizden biri olan Karadağ'a karşı ikili averajı da elde etmiş olacağız. Bu anlamda da önem taşıyan bir karşılaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA Dünya Kupası'na gidecek en büyük favorilerden birinin Türkiye olduğunu belirten milli sporcu, şöyle devam etti:

"Sıralamadaki yerimiz de favorilerden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda büyük bir avantaja sahibiz. İspanya ve Karadağ maçlarını kazanırsak, belki de kupaya katılmayı garantilemiş olacağız. Belki de lider olarak gitme imkanını bile yakalayacağız. Bunun için sahaya çıkıp oynamamız ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor."





- "Ankara'da boş salona oynadığımı hatırlamıyorum"





Milli basketbolcu, İspanya maçında en önemli silahlarından bir tanesinin Ankara seyircisi olacağını dile getirerek, "Ankaralı basketbolseverler tek kelimeyle mükemmel." yorumunu yaptı.

Hazırlık maçı da olsa resmi maç da olsa Ankara seyircisinin her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Oğuz, "Ankara'da boş salonda oynadığımı hatırlamıyorum. Perşembe günü de salonu dolduracaklarına eminim. Şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de inşallah onlara layık bir mücadele gösterip güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda oluşturulan atmosferin rakip takımlar için büyük sıkıntı yarattığına değinen Oğuz, "Coşkulu Ankara seyircisi, rakip için hep dezavantaj olmuştur. Ankaralı basketbolseverler, bizi ateşlerken, rakiplerimize ciddi olumsuzluk yaratabiliyor. Bu sayede ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmış oluyoruz. Rakibe de bunun sıkıntısını yaşatıyoruz." şeklinde görüş belirtti.





- "Milli takım formasını çok seviyorum"





Yeniden milli takım kadrosuna dahil edildiği için yaşadığı mutluluğu vurgulayan Oğuz Savaş, milli takım formasını çok sevdiğini söyledi.

Tüm çalışmalarını tekrar milli takım kadrosunda yer alabilmek için yaptığının altını çizen milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Ülkem için oynamak ayrı bir gurur. Bunun tarifi mümkün değil. Ben hep yeniden milli takıma dönmek için hazırlandım. Çok şükür çalışmalarımın da karşılığını aldım. Umuyorum ki takıma iyi katkı verebilirim. Elimden gelenin fazlasını yaparak milli formaya faydalı olmak istiyorum. Bu forma altında mücadele etmenin bendeki anlamını tarif etmek imkansız."